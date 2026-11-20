El entrenador de Atlético Mineiro anticipó un estadio con mayoría xeneize en Barranquilla, pero remarcó que dentro del campo serán “once contra once”. También habló del presente físico de su plantel y de las bajas que condicionaron la preparación.

20/11/2026

La final de la Copa Sudamericana 2026 empieza a tomar temperatura. En la previa del duelo entre Boca y Atlético Mineiro en Barranquilla, Eduardo Domínguez analizó el escenario que espera y reconoció que el conjunto argentino tendrá una importante presencia de hinchas en las tribunas.

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El entrenador argentino fue contundente al referirse al marco que tendrá el estadio Metropolitano: “En la cancha son once contra once, si sabemos que va a haber más hinchas de Boca porque Colombia es de Boca, muy dividido con River”. Además, vinculó ese arraigo con la huella que dejó Carlos Bianchi, su suegro, durante su histórico ciclo en el Xeneize.

Domínguez también relativizó el peso que pueda tener la mayoría de simpatizantes de Boca y puso el foco en lo estrictamente futbolístico. “Dentro de la cancha somos 11 contra 11 y el que juega más inteligente, el que aprovecha su momento... es una final y va a ser muy pareja”, sostuvo.

En cuanto al estado de Atlético Mineiro, el técnico destacó la preparación física de su equipo y aseguró que llega en condiciones de competir, pese a atravesar una racha de siete partidos sin victorias. “Somos uno de los equipos mejores preparados físicamente de Brasil, los datos dicen eso. Llegamos bien”, afirmó.

También resaltó el potencial individual del plantel brasileño: “Atlético tiene talento, tiene mucho talento. Cuando estamos con todas las piezas al 100% y conectados en lo que tenemos que hacer en el campo de juego es difícil competirle a este grupo”.

Sin embargo, Domínguez reconoció que las lesiones condicionaron la preparación para la definición y que no podrá disponer de todo el plantel. “Llegamos con algunos jugadores lesionados en este momento pero también con la posibilidad de contar con algunos de ellos. Tener el grupo completo sería ideal pero no va a suceder”, explicó.

Con ese panorama, Boca y Atlético Mineiro se preparan para una final que tendrá un fuerte componente argentino tanto dentro como fuera del campo, con Barranquilla como escenario de una definición que promete ser muy pareja.