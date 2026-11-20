El Fortín eliminó a Belgrano por penales y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final. Conocé los próximos cruces y el camino hacia el título.

20/11/2026

El Torneo Clausura 2026 puso en marcha los playoffs y ya tiene a su primer clasificado a los cuartos de final. Vélez se impuso por penales ante Belgrano de Córdoba, tras igualar 2-2, y dio el primer paso en la lucha por el título.

El Fortín ahora deberá esperar por el ganador del encuentro entre Argentinos Juniors e Independiente, que se enfrentarán este sábado desde las 17. Previamente, a las 15, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central.

La actividad continuará el domingo con tres compromisos: Rosario Central-Gimnasia de Mendoza (16), River-Lanús (19) e Instituto-Huracán (22). Por su parte, Gimnasia de La Plata y Newell's se medirán el lunes a las 17.

El último boleto a los cuartos de final se definirá el miércoles 25 de noviembre, cuando Boca reciba a Independiente Rivadavia desde las 21, tras disputar la final de la Copa Sudamericana.

Una de las particularidades del cuadro es que River y Boca solamente podrían enfrentarse en una eventual final, ya que se encuentran en sectores opuestos de la llave.

Los cuartos de final están previstos para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, mientras que las semifinales se desarrollarán entre el 5 y 6 de diciembre. La gran final está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Así quedaron las llaves rumbo a los cuartos de final: