En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, el jefe comunal recorrió los stands de productores y artesanos locales y ratificó el compromiso de la Municipalidad de continuar generando espacios para fortalecer la economía social.

20/11/2026

En el marco de la semana global del emprendedor y del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, el intendente, Ing. Mario Benavente, visitó la Feria de la estación cultural del Parque Oeste y entregó reconocimientos a emprendedoras locales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Acompañado por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario del área, Nicolás Montenegro, y el director de Desarrollo Social, Fernando Zelaya, recorrió los diferentes stands donde artesanos y emprendedores locales ofrecieron sus productos.

Allí, felicitó a las emprendedoras por sumarse al espacio de la Municipalidad y destacó que no solo les permite ofrecer sus producciones en un momento complejo en el mercado laboral, sino que muestra las habilidades de las mujeres artesanas santiagueñas.

Asimismo, confirmó que la comuna continuará acompañando a los productores, habilitando espacios para que puedan ser parte de la economía social de la ciudad.