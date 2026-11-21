El relato se conoció en el aula de la Escuela N° 1.009. La docente, también a cargo de la dirección, radicó la denuncia y el caso quedó en manos de la Fiscalía de Monte Quemado como presunto abuso sexual.

Hoy 11:37

Un grave hecho conmocionó a la comunidad educativa de la Escuela Pública N° 1.009, luego de que una alumna de 8 años le confiara a su docente una situación ocurrida en su entorno familiar.

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Según consta en la denuncia, la niña se acercó a la maestra durante la jornada escolar y le relató que su padrastro le había realizado un pedido de connotación sexual. Ante la gravedad de lo manifestado, la docente, de 57 años, quien además cumple funciones como directora a cargo del establecimiento, se presentó en la dependencia policial para poner en conocimiento lo sucedido y activar el protocolo de protección vigente para estos casos.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía de Monte Quemado, que caratuló la causa como presunto abuso sexual y ordenó las primeras medidas investigativas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

Por tratarse de una menor de edad, las autoridades judiciales y policiales trabajan con extrema reserva, con el objetivo de preservar la integridad física y emocional de la niña y garantizar su resguardo.

Desde el ámbito educativo se remarcó la importancia de generar espacios de escucha y confianza en las aulas, que permiten que los niños puedan expresar situaciones que los afectan y que se activen de manera inmediata los mecanismos de protección. La investigación continúa en curso.