Tras un gran arranque en el certamen, el elenco de Maresca se quedó en el certamen inglés y llegó a cuatro partidos sin ganar con este empate 1 a 1 como local.

Hoy 11:30

Manchester City no logra recuperar el rumbo en la Premier League. Este sábado empató 1-1 ante Fulham, como visitante, por la undécima fecha y acumuló cuatro encuentros consecutivos sin conseguir una victoria en el campeonato inglés.

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El conjunto de Maresca comenzó en desventaja por el gol de Rodrigo Muniz, a los 15 minutos, mientras que Elliot Anderson estableció la igualdad a los 57. Pese a buscar el triunfo en el tramo final, los Citizens no encontraron los caminos para quedarse con los tres puntos.

La participación argentina fue escasa. Enzo Fernández ingresó recién a los 84 minutos, cuando el marcador ya estaba igualado y el City presionaba en busca del segundo tanto. El mediocampista tuvo apenas nueve minutos para intentar cambiar el desarrollo, pero no pudo influir en el resultado.

Uno de los momentos polémicos del encuentro llegó a los 24 minutos, cuando Erling Haaland convirtió un gol que fue invalidado por el árbitro. El delantero aprovechó que el arquero rival perdió la pelota y la empujó al fondo de la red, pero el juez consideró que había cometido una infracción.

Con este empate, Manchester City llegó a los 22 puntos y se mantiene en el tercer puesto de la tabla, a cinco unidades del líder Arsenal, que todavía debe disputar su partido de la fecha frente a Newcastle. Los Citizens no ganan en la Premier League desde el 17 de octubre y necesitan una reacción para no perder más terreno en la lucha por el título.