Además del trofeo, el elenco del Vasco Arruabarrena se quedó con una importante cifra económica.

Hoy 23:12

La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 no solo significó el regreso del Xeneize a la gloria internacional, sino también un importante beneficio económico para las arcas de la institución.

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Tras vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena se aseguró un premio récord de 10 millones de dólares otorgado por la Conmebol al campeón del certamen continental.

Con esta recompensa, Boca alcanzó un total de 16.280.000 dólares en premios por sus participaciones en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana durante la temporada 2026.

Por su parte, Atlético Mineiro deberá conformarse con los 2,5 millones de dólares correspondientes al subcampeón, que se sumarán a los ingresos obtenidos durante su recorrido en la competencia.

Más allá del importante rédito económico, la conquista también le permitió al Xeneize asegurar su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Además, Boca tendrá la oportunidad de sumar una nueva estrella internacional cuando dispute la Recopa Sudamericana 2027, frente al ganador de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

De esta manera, el conjunto de la Ribera cerró una jornada histórica en Colombia con su tercera Copa Sudamericana, un premio millonario y la posibilidad de seguir ampliando su palmarés internacional.