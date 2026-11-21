Mientras el volante estaba dando una nota tras la consagración de la Copa Sudamericana, el 5 se descompuso y tuvo que ser atendido por los médicos.

Hoy 22:50

La alegría por la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana se vio interrumpida por un momento de preocupación que tuvo como protagonista a Leandro Paredes, quien se descompensó mientras brindaba una entrevista tras la final.

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El capitán del Xeneize sufrió un desmayo poco después de levantar el trofeo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde el conjunto argentino derrotó por 2 a 0 a Atlético Mineiro.

Las condiciones climáticas habían complicado al mediocampista durante el encuentro. Las elevadas temperaturas en la ciudad colombiana también habían motivado su salida anticipada del campo de juego.

Paredes, uno de los grandes referentes del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, consiguió su primer título internacional con la camiseta de Boca desde su regreso a la institución.

El episodio generó preocupación en medio de los festejos por la tercera Copa Sudamericana en la historia del Xeneize. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre su estado de salud.