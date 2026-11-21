Tras conquistar su segunda estrella de la temporada, el Xeneize todavía tiene la posibilidad de consagrarse en otros campeonatos.

Hoy 22:07

La consagración en la Copa Sudamericana 2026 no será el último gran desafío del año para Boca Juniors. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía tiene la posibilidad de conquistar otros tres títulos y cerrar una temporada histórica con cinco estrellas.

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Uno de los objetivos pendientes es la Copa Argentina, cuya final disputará ante el Platense de Martín Palermo. El encuentro está previsto para el miércoles 2 de diciembre, aunque resta la confirmación oficial de la fecha, la sede y el horario. El Xeneize buscará su quinta conquista en el certamen.

Además, Boca deberá afrontar los playoffs del Torneo Clausura. Su próximo compromiso será el miércoles 25 de noviembre ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por los octavos de final.

En caso de superar las distintas instancias eliminatorias, el conjunto de La Ribera disputará la final el sábado 12 de diciembre, una fecha especial por coincidir con el Día del Hincha de Boca. El encuentro decisivo se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Si logra quedarse con el Clausura, también accederá al Trofeo de Campeones, donde enfrentará a Belgrano de Córdoba, ganador del Apertura. Esa definición está programada para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

De esta manera, después de conquistar la tabla anual de la Liga Profesional y la Copa Sudamericana, Boca podría finalizar el 2026 con 79 títulos oficiales en su historia.