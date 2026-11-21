Las Garzas, con Leo como titular, perdieron 3 a 0 con Columbus Crew y deben ganar sí o sí en el segundo cruce para no quedar afuera. Gonzalo Tapia, ex delantero del Millo, convirtió dos tantos.

Hoy 22:01

Lo que comenzó como una noche de celebración para Lionel Messi terminó con una dura derrota. Tras recibir su segunda Bota de Oro consecutiva en la MLS, el astro argentino sufrió la caída de Inter Miami por 3 a 0 ante Columbus Crew, en el primer encuentro de la serie de playoffs.

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El rosarino fue el jugador más desequilibrante del conjunto local durante la primera etapa. Generó varias ocasiones de peligro, exigió al arquero Patrick Schulte y asistió a Telasco Segovia y Luis Suárez, quienes no lograron convertir.

La visita, en cambio, aprovechó sus oportunidades y construyó la goleada con un doblete del chileno Gonzalo Tapia, exdelantero de River Plate, y otro tanto de Taha Habroune.

El panorama se complicó todavía más para Las Garzas con la expulsión de Gonzalo Luján, que obligó al equipo dirigido por Cristian González a disputar alrededor de 60 minutos en inferioridad numérica. El entrenador reemplazó a Suárez en el entretiempo para reorganizar al equipo, que perdió profundidad ofensiva.

Pese a los intentos de Messi y la presencia de Rodrigo De Paul, quien completó los 90 minutos, Inter Miami no encontró respuestas ante un rival que supo aprovechar los espacios y administrar la ventaja.

Con este resultado, el vigente campeón de la MLS Cup quedó contra las cuerdas. El próximo viernes deberá vencer a Columbus Crew como visitante para forzar un tercer y decisivo encuentro en Miami. Una nueva derrota significará su eliminación de la competencia.