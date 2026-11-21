Los simpatizantes del Xeneize coparon el centro de la Capital para celebrar la consagración del equipo en la Copa Sudamericana tras la victoria por 2 a 0 ante Atlético Mineiro.

Hoy 22:37

La alegría por la conquista internacional de Boca Juniors también se hizo sentir en Santiago del Estero. Los hinchas xeneizes se congregaron este sábado por la noche en plaza Libertad para celebrar la obtención de la Copa Sudamericana 2026.

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Tras el pitazo final en Barranquilla, los simpatizantes santiagueños se acercaron al tradicional paseo céntrico para compartir la felicidad por una nueva vuelta olímpica del conjunto de la Ribera.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso con autoridad por 2 a 0 ante Atlético Mineiro, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, y puso fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Además, con esta consagración, Boca consiguió su tercera Copa Sudamericana y se convirtió en el máximo ganador en la historia de la competencia, tras las conquistas de 2004 y 2005.

Una vez más, la plaza Libertad fue el punto de encuentro de los fanáticos santiagueños, que vivieron una noche especial marcada por la pasión y la alegría de volver a ver a Boca campeón a nivel internacional.