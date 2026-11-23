El exministro de Hacienda cuestionó el rumbo económico del Gobierno y vinculó la reforma electoral con la pérdida de respaldo social. Además, rechazó una eventual alianza entre el PRO y La Libertad Avanza de cara al 2027.

Hoy 06:35

El exministro de Hacienda y precandidato presidencial del PRO, Hernán Lacunza, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei, cuestionó el rumbo de la economía y sostuvo que los cambios impulsados en el sistema electoral responden al desgaste del respaldo social al oficialismo. Además, rechazó una eventual alianza con La Libertad Avanza para 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista con Radio Splendid, el economista vinculó la intención del Ejecutivo de suspender o eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con las dificultades económicas que, según su análisis, enfrenta la población.

“Creo que cambian el sistema electoral porque se dan cuenta de que la paciencia, la tolerancia social asociada a este pronóstico económico no les va a alcanzar”, afirmó Lacunza.

En esa línea, advirtió sobre una posible pérdida de respaldo al Gobierno y cuestionó que se busquen modificar las reglas electorales en función de las necesidades políticas del oficialismo.

“Si manoseamos el sistema electoral porque no conviene, entonces tiramos la teoría a los chanchos”, expresó.

Críticas al rumbo económico del Gobierno

Al analizar la situación económica, Lacunza descartó que Argentina enfrente durante 2027 una crisis extrema, como una hiperinflación, un corralito o un default, al reconocer que la administración de Milei mantiene el orden fiscal y monetario.

Sin embargo, cuestionó el estancamiento de la actividad y estimó que la inflación anual podría ubicarse alrededor del 30%, dentro de un rango de entre el 25% y el 40%.

“No va a haber mejora del empleo, del salario real, del consumo ni de la inversión. ¿Por qué cambiarían las cosas si vamos a seguir haciendo más de lo mismo?”, planteó.

El exfuncionario también defendió la necesidad de sostener el equilibrio de las cuentas públicas, aunque consideró que esa política debe complementarse con medidas que impulsen la actividad económica y mejoren los ingresos.

“Un dogmatismo económico y un fanatismo político terminan mal. Lo vimos cuarenta veces”, advirtió.

Asimismo, sostuvo que la estabilidad de un programa económico no puede medirse únicamente por la inflación, sino también por sus resultados sobre el consumo, los salarios y el empleo.

Lacunza rechazó una alianza con La Libertad Avanza

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el economista ratificó su intención de competir por la Casa Rosada y dejó en claro su rechazo a una eventual alianza electoral entre el PRO y el oficialismo.

“Creo que un acuerdo no sería favorable ni para el PRO —que es secundario—, pero tampoco para el país. Si el PRO se une a Milei, el PRO desaparece”, sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de construir una alternativa política que se diferencie tanto del kirchnerismo como de la actual gestión.

“No es ni la inflación del kirchnerismo ni el empleo precario del mileísmo. Tenemos que poder construir otra cosa”, expresó.

Finalmente, Lacunza insistió en que la estabilidad económica debe estar acompañada por una recuperación del poder adquisitivo, el empleo y la inversión, y consideró que esos factores serán determinantes para el escenario político de 2027.