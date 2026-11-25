El técnico de la Fusión analizó el presente del equipo en la Liga Nacional, destacó la importancia del receso por la ventana FIBA y palpitó el próximo compromiso ante San Lorenzo en Frías.

Hoy 19:45

En medio del receso de la Liga Nacional de Básquet por la ventana FIBA, el entrenador de Quimsa, Lucas Victoriano, realizó un balance del rendimiento de su equipo y se refirió a los objetivos de cara a la continuidad de la competencia.

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La Fusión logró recuperarse de dos derrotas consecutivas con una victoria ante Regatas Corrientes y un posterior triunfo frente a Ferro Carril Oeste en el Estadio Ciudad.

“Veníamos con sensaciones extrañas de Corrientes; no tuvimos un buen juego ante San Martín y frente a Regatas logramos mejorar. Ahora, en el partido contra Ferro, conseguimos nuestra meta defensiva”, expresó el entrenador tucumano.

En esa línea, destacó la evolución colectiva del conjunto santiagueño: “Estoy contento por el crecimiento que tenemos; más allá de la tabla de posiciones, nos enfocamos en el rendimiento y las sensaciones del equipo”.

Respecto al parate de la competencia, Victoriano remarcó la importancia de contar con jornadas de entrenamiento antes de afrontar una nueva seguidilla de encuentros. “Nos sirve para modificar y mejorar algunas cosas, dando información y confiando en la filosofía de juego que tenemos. El objetivo, de momento, es seguir creciendo”, sostuvo.

El entrenador también se refirió al próximo compromiso frente a San Lorenzo, que tendrá la particularidad de disputarse en el Estadio Ciudad de Frías.

“Tuvimos una linda experiencia en pretemporada, la ciudad fue muy hospitalaria con nosotros. Es una oportunidad para llevar un poco el básquet a otras ciudades de una provincia muy apasionada por este deporte”, manifestó.

El plantel de Quimsa continuará con los entrenamientos en su estadio, tendrá algunos días de descanso y luego retomará los trabajos pensando en el duelo ante el Ciclón, programado para el domingo 6 de diciembre en Frías.