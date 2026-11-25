El campeonato argentino entra en su etapa decisiva. Los encuentros de cuartos de final se disputarán este fin de semana y la definición del título tendrá lugar el 12 de diciembre en La Plata.

25/11/2026

Tras completarse los octavos de final con la victoria de Boca ante Independiente Rivadavia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad comenzará el sábado con el enfrentamiento entre Vélez e Independiente, mientras que River visitará a Instituto en el segundo turno. El domingo será el turno de Rosario Central ante Barracas Central y de Boca frente a Gimnasia de La Plata.

La programación fue coordinada entre la AFA, la Liga Profesional y los organismos de seguridad, teniendo en cuenta la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras y el amistoso de la Selección Argentina femenina ante Alemania.

Sábado 28 de noviembre

20:00 | Vélez vs. Independiente – Estadio José Amalfitani.

22:00 | Instituto vs. River – Estadio Monumental Presidente Perón.

Domingo 29 de noviembre

17:30 | Rosario Central vs. Barracas Central – Gigante de Arroyito.

22:00 | Boca vs. Gimnasia de La Plata – La Bombonera.

Los árbitros de los cuartos de final

Vélez vs. Independiente: Facundo Tello.

Instituto vs. River: Nazareno Arasa.

Rosario Central vs. Barracas Central: Pablo Dóvalo.

Boca vs. Gimnasia: Darío Herrera.

Las semifinales se disputarán el siguiente fin de semana, mientras que la definición del campeonato está programada para el sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.