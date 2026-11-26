El jefe de Gabinete habló tras presentar su primer informe de gestión ante el Senado. Defendió el rumbo económico del Gobierno, se refirió a la suba del dólar y aseguró que la actividad comenzará a recuperarse en los próximos meses.

Hoy 09:47

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, expresó su confianza en la continuidad de Javier Milei en la Presidencia y manifestó su convencimiento de que el mandatario conseguirá la reelección. Lo hizo durante una entrevista con Radio Mitre, un día después de presentar su primer informe de gestión ante el Senado.

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“Estoy convencido del cambio. Estoy convencido de que Argentina sale para adelante y que el Presidente reelige”, afirmó el funcionario al realizar un balance de la situación política y económica del país.

Durante la conversación, Santilli también se refirió a su exposición en el Congreso, donde respondió alrededor de 1.200 preguntas enviadas por los legisladores, además de las consultas que realizaron los senadores durante la sesión.

Al analizar el encuentro, sostuvo que existen dos miradas contrapuestas sobre la realidad argentina y cuestionó las posiciones de algunos sectores de la oposición.

“Hay dos Argentinas. Hay una Argentina que quiere volver a las emergencias, a los subsidios, a la inflación, al plan platita, a todo lo que vivimos. Y otra Argentina donde, con el esfuerzo de los argentinos, con el no tener déficit, el ir ordenando las cuentas empieza progresivamente a marcar un rumbo hacia adelante”, expresó.

Qué dijo sobre la actividad económica y la recesión

Consultado por las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, Santilli reconoció que existen diferencias en el ritmo de recuperación y que algunas actividades todavía no logran mostrar una mejora significativa.

En ese sentido, se refirió a los dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica y sostuvo que los indicadores más recientes muestran señales de recuperación.

“En septiembre ya fue para arriba el número, 1,1 arriba. Y octubre viene por el mismo carril. Y noviembre esperemos que siga en esa situación”, señaló.

El jefe de Gabinete también atribuyó parte de las dificultades a factores internacionales, entre ellos el incremento de las tasas de interés y el costo de la energía, que impactaron en distintas economías.

“Un país como el nuestro, que va camino y que viene saliendo muy despacio, pero va encaminado hacia la salida, tiene un impacto superior”, consideró.

Por otra parte, defendió la evolución de los salarios y mencionó datos correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026. Según indicó, el salario real del sector privado registrado se ubicó un 10,4% por encima de la inflación, mientras que el del sector privado no registrado registró una mejora del 53,1%. Para el sector público, señaló un incremento del 0,6%.

Santilli reconoció que todavía existen sectores que necesitan mejorar su situación y planteó que uno de los desafíos del Gobierno será lograr que la recuperación alcance a todas las actividades económicas.

Santilli aseguró que el Gobierno tiene los votos para suspender las PASO

Por último, el jefe de Gabinete se refirió al tratamiento de las reformas impulsadas por el oficialismo en el Congreso y aseguró que el Gobierno cuenta con los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Yo creo que estamos bien con el número. Vamos a estar arriba de lo necesario, que es 37 votos”, afirmó al referirse a la votación prevista en el Senado.

Santilli defendió la iniciativa al considerar que permitirá reducir los gastos electorales y evitar que los ciudadanos deban concurrir a las urnas en reiteradas oportunidades durante un mismo año.

De esta manera, el funcionario volvió a respaldar la gestión de Javier Milei, defendió las principales medidas económicas del Gobierno y expresó su confianza en que el oficialismo podrá consolidar la recuperación del país y conseguir un nuevo mandato presidencial.