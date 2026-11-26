Ariel Velásquez Morales había comprado el 18 de noviembre un boleto de lotería instantánea que le costó US$10 en una tienda de comida del este de Boston.

Hoy 16:23

Un hombre de origen salvadoreño fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Boston, apenas unos días después de haber ganado US$1 millón en la lotería.

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Ariel Velásquez Morales había comprado el 18 de noviembre un boleto de lotería instantánea que le costó US$10 en una tienda de comida del este de Boston.

Al raspar el boleto, logró un premio de US$1 millón, aunque como eligió cobrarlo de forma completa, en un pago se redujo a US$650.000 antes de impuestos.

De acuerdo a medios locales, Velásquez planeaba ahorrar una parte del premio e invertir otra.

Pero este martes, menos de una semana más tarde, agentes de ICE lo ubicaron en el barrio y lo arrestaron.

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La oficina local de ICE en Boston informó en X sobre la detención de Velásquez con el siguiente mensaje: "¡Bienvenido a la lotería de Operaciones de Control y Expulsión de Boston! ¡Donde los inmigrantes ilegales y los políticos que defienden los santuarios no tienen suerte, y los ciudadanos respetuosos de la ley de Nueva Inglaterra siempre ganan!".

En la misma línea, la cuenta principal de ICE escribió: "La suerte se le terminó".

"Los derechos y privilegios reservados para los ciudadanos estadounidenses son para los ciudadanos estadounidenses, NO para extranjeros ilegales. Los patriotas del ICE siguen trabajando día y noche para hacer cumplir las leyes de nuestra nación y servir al pueblo estadounidense", dijo la agencia.

La legislación que rige la lotería de Massachusestts, estado al que pertenece Boston, no exige residencia legal en el país para jugar y recibir un premio; tampoco existe una normativa a nivel nacional al respecto.

Velásquez había ingresado a EE.UU. de forma irregular en 2013 a través de la frontera mexicana con Texas, según ICE.

En ese momento, agentes de control fronterizo estadounidenses "le entregaron una citación para comparecer ante un juez de inmigración y lo dejaron en libertad dentro de EE.UU., junto con una lista de proveedores de servicios legales gratuitos", informó la agencia migratoria en un comunicado.

"Un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó la expulsión de Velásquez Morales en 2014, pero este permaneció ilegalmente en el país", añadió.

Velásquez permanecerá bajo custodia hasta su deportación, dijo ICE.