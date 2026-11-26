La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que establece restricciones al financiamiento del Tesoro, modifica la designación de autoridades y establece como objetivo central preservar el valor de la moneda.

Hoy 16:25

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), tras aceptar las modificaciones introducidas por el Senado en septiembre.

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La iniciativa obtuvo 141 votos afirmativos, 99 abstenciones y ningún voto negativo. La reforma modifica el funcionamiento de la autoridad monetaria y busca, según el Gobierno nacional, fortalecer su independencia y evitar el financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión monetaria.

Tras la aprobación, el presidente Javier Milei celebró la sanción definitiva de una de las iniciativas económicas impulsadas por su gestión.

Los seis puntos principales de la reforma del Banco Central

1. Eliminar el financiamiento al Tesoro

La nueva legislación elimina los adelantos transitorios al Tesoro Nacional y prohíbe que el Banco Central otorgue préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. También impide la adquisición de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

2. Preservar el valor de la moneda

El organismo tendrá como objetivo fundamental preservar el valor de la moneda. De esta manera, se eliminan de su mandato las metas vinculadas con la promoción del empleo, el desarrollo económico y la equidad social, incorporadas en la reforma de 2012.

3. Nuevas condiciones para designar y remover autoridades

Los integrantes del Directorio tendrán mandatos de seis años y sus designaciones deberán contar con el respaldo de la mayoría absoluta del Senado.

Asimismo, el Poder Ejecutivo no podrá remover unilateralmente a las autoridades del organismo, ya que deberá respetar los procedimientos y las causales establecidos por la legislación.

4. Restricciones a la distribución de ganancias

El Banco Central únicamente podrá transferir al Estado nacional ganancias efectivamente realizadas. Quedarán excluidos los resultados contables derivados de las variaciones del dólar o de la cotización del oro.

Además, las reservas de resultados deberán alcanzar como mínimo el 50% del capital del organismo antes de habilitar transferencias, cuyos fondos estarán destinados al pago de deuda pública.

5. Cancelación de las deudas acumuladas

La normativa establece un mecanismo transitorio para regularizar las obligaciones que el Estado mantiene con el BCRA por adelantos transitorios y letras intransferibles. Parte de las ganancias de la entidad será destinada a cancelar esos compromisos.

6. Cambios en la administración de las reservas internacionales

La reforma incorpora nuevas disposiciones para la protección y administración de las reservas internacionales, establece su inembargabilidad y regula la utilización de determinados activos financieros como garantía en operaciones propias de la autoridad monetaria.

Con la sanción definitiva, el Gobierno nacional consiguió modificar el marco normativo que regía el funcionamiento del Banco Central desde la reforma aprobada en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.