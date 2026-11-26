Con una activa participación de estudiantes, docentes y familias, la Escuela N° 1161 de Colonia El Simbolar realizó su Muestra Pedagógica Anual, una propuesta que permitió compartir los conocimientos adquiridos por los alumnos a lo largo del ciclo lectivo.

26/11/2026

Durante la jornada, los niños fueron los principales protagonistas al presentar y explicar sus trabajos, proyectos y experiencias educativas, a través de distintas propuestas que reflejaron su creatividad y los aprendizajes alcanzados durante el año.

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La actividad, encabezada por la directora de la institución, profesora Patricia González, permitió mostrar el trabajo cotidiano de los docentes y generar una instancia de participación de las familias en el proceso educativo de los estudiantes.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Comisión Municipal de Colonia El Simbolar, encabezada por Estela del Valle Pérez, quien felicitó a la comunidad educativa por la organización de la muestra y el nivel de los trabajos presentados.

“Es una alegría ver a nuestros niños compartir con tanto entusiasmo lo que aprendieron durante el año. Detrás de cada trabajo hay muchas horas de dedicación de los alumnos, de sus docentes y también de las familias que los acompañan. Estas muestras nos permiten reconocer ese esfuerzo y valorar la tarea que realizan nuestras instituciones educativas”, expresó la comisionada.

Asimismo, Valle Pérez destacó la importancia de continuar acompañando desde la comuna las iniciativas que contribuyen a la formación integral de los niños y jóvenes de la localidad.

“Desde la Comisión Municipal queremos seguir trabajando junto a nuestras escuelas, escuchando sus necesidades y acompañando las propuestas que permitan generar más oportunidades para nuestros chicos. La educación es fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad y por eso consideramos importante apoyar estas actividades, que estimulan la creatividad, la participación y la inclusión”, señaló.

La Muestra Pedagógica Anual permitió a las familias conocer de manera directa los avances de los estudiantes y las distintas experiencias de enseñanza y aprendizaje desarrolladas por la Escuela N° 1161 durante el presente ciclo lectivo.