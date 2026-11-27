Las Garzas no pudieron revertir la historia y perdieron el segundo duelo en el ScottsMiracle-Gro Field por 1 a 0.

27/11/2026

El 2026 llegó a su fin para Lionel Messi. Inter Miami cayó por 1-0 ante Columbus Crew y quedó eliminado en la primera ronda de los playoffs de la MLS, sin poder defender el título conseguido la temporada pasada.

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Tras la derrota por 3-0 en el primer encuentro de la serie, el conjunto dirigido por Cristian "Kily" González necesitaba una victoria para forzar un tercer partido. Sin embargo, un gol en tiempo adicionado sentenció su eliminación.

El uruguayo Santiago Rodríguez aprovechó un centro dentro del área chica a los 92 minutos y marcó el único tanto del encuentro, cuando todo parecía encaminado hacia una definición por penales.

Messi no tuvo su mejor actuación. Bajo una persistente llovizna y con evidentes signos de desgaste físico, el capitán argentino encontró dificultades para generar situaciones claras de gol.

Inter Miami tuvo una de sus mejores oportunidades durante el tramo final del complemento, cuando Rodrigo De Paul habilitó a Telasco Segovia, quien envió un centro preciso para Germán Berterame. Sin embargo, el delantero cabeceó por encima del travesaño.

La falta de contundencia ofensiva y las dificultades defensivas terminaron condenando a las Garzas, que se despidieron prematuramente de la competencia tras perder los dos encuentros de la serie.

Messi cerró un año cargado de emociones

Con esta eliminación, el rosarino puso punto final a una temporada en la que registró 30 goles en 38 partidos de la MLS.

El 2026 también estuvo marcado por su última participación con la Selección Argentina, con una destacada actuación en el Mundial y la dolorosa derrota ante España en la final.

Ahora, Messi iniciará su período de vacaciones y se prepara para regresar a Rosario, donde pasará las fiestas junto a su familia antes de afrontar una nueva temporada con Inter Miami.