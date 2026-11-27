El seleccionado santiagueño disputará este sábado la fase de grupos del 42° Seven de la República, en Paraná.

Hoy 14:22

La selección de Seven de Santiago del Estero afrontará este sábado un importante desafío en el 42° Seven de la República, que se desarrolla en la ciudad de Paraná. El combinado dirigido por Duncan Forrester tendrá una exigente fase de grupos, en la que deberá medirse con Córdoba, Rosario y Alto Valle.

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El debut del conjunto santiagueño será a las 11, frente a Córdoba, uno de los candidatos del certamen. Luego tendrá otros dos compromisos durante la jornada: a las 17 enfrentará a Rosario y cerrará su participación en la fase de grupos a las 19, ante Alto Valle.

Un grupo exigente y el objetivo de mantenerse entre los mejores

Para esta temporada, Santiago del Estero presenta un plantel con varios jugadores jóvenes, en una competencia que reúne a los principales seleccionados del país.

En este contexto, el objetivo principal será mantenerse dentro del grupo de los 16 mejores del rugby nacional, aunque el equipo también buscará aprovechar sus oportunidades para dar alguna sorpresa y pelear por mejores posiciones.

El plantel de Santiago del Estero

Los 12 jugadores convocados para representar a la provincia son:

Adrián Arévalo.

Juan Pablo Mirolo.

Bautista Torresi.

Enzo Besso.

Mariano Coronel.

Gonzalo Mansilla.

León Santillán.

Augusto Mirolo.

Carlos Docampo.

Matías Barraza.

Máximo Pernigotti.

Eliseo Auat.

El cuerpo técnico está encabezado por Duncan Forrester, acompañado por Cristian Rodríguez como entrenador, Facundo Leiva como preparador físico y Fernando Cuello como manager.

Cómo quedaron conformados los grupos

El 42° Seven de la República cuenta con cuatro zonas integradas por seleccionados nacionales y equipos invitados.

Grupo 1: Noreste, Tucumán, Paraguay y Salta.

Noreste, Tucumán, Paraguay y Salta. Grupo 2: Entre Ríos, Cuyo, Santa Fe y Oeste de Buenos Aires.

Entre Ríos, Cuyo, Santa Fe y Oeste de Buenos Aires. Grupo 3: Córdoba, Rosario, Santiago del Estero y Alto Valle.

Córdoba, Rosario, Santiago del Estero y Alto Valle. Grupo 4: Buenos Aires, Mar del Plata, San Juan y Uruguay.

La competencia continuará durante el fin de semana y finalizará este domingo, con los encuentros que definirán a los campeones, los descensos y las posiciones finales de cada seleccionado.

Santiago del Estero buscará estar a la altura de un desafío exigente y cerrar una buena participación en uno de los torneos más importantes del calendario del rugby nacional.