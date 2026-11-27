El Millonario comenzó a moverse en el mercado de pases de 2027 y tiene en carpeta a un futbolista de trayectoria internacional.

Hoy 15:33

River empieza a planificar el mercado de pases de 2027 y uno de los nombres que aparece en la lista de posibles refuerzos es el de otro campeón del mundo con la Selección argentina. La dirigencia considera que podría ser una incorporación importante para jerarquizar el plantel y ya inició conversaciones preliminares para conocer su situación contractual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo que actualmente juega en el Olympique de Lyon de Francia y cuyo vínculo con la institución finaliza en junio de 2027. En Núñez ven con buenos ojos la posibilidad de sumarlo y ya hubo contactos con su representación para manifestar el interés del club.

Sin embargo, la operación no será sencilla. El defensor también está en el radar de Boca, que lo considera una alternativa ante una eventual salida de Lautaro Blanco, y su intención inicial sería continuar su carrera en el fútbol europeo.

Por qué River busca a Tagliafico

La situación contractual del defensor y su actualidad en Francia alimentan las expectativas del Millonario. Durante el último semestre, Tagliafico perdió continuidad en el Lyon y dejó de tener un papel protagónico dentro del equipo.

Entre las razones también aparece una lesión muscular que lo marginó durante varias fechas. Después del Mundial, disputó apenas ocho de los 19 partidos de su equipo, solamente dos de ellos como titular.

En River consideran que puede ser una oportunidad de mercado, especialmente porque no está garantizada la continuidad de Marcos Acuña, quien viene teniendo dificultades para sostener regularidad por distintos problemas físicos.

El otro lateral izquierdo que integra el plantel es Francisco Ortega, por lo que la posible llegada de un futbolista con experiencia internacional representaría un salto de jerarquía para ese sector.

Por ahora, no hubo una oferta formal. Las conversaciones iniciales estuvieron orientadas a conocer las condiciones del jugador y transmitirle el interés de River para la próxima temporada.

Los otros puestos que River quiere reforzar en 2027

Más allá del interés por el campeón del mundo, la dirigencia tiene identificadas otras tres posiciones que pretende fortalecer: un defensor central, un volante central y un centrodelantero.

En la zaga ya existen negociaciones por dos futbolistas. Uno de ellos es Tomás Palacios, actualmente cedido en Estudiantes y cuyo pase pertenece al Inter de Milán. River ya inició conversaciones con el club italiano para evaluar su incorporación.

También hay tratativas avanzadas por Mauro Coronel, un defensor de apenas 18 años que juega en Nacional de Paraguay y que durante este año tuvo su debut con la selección de su país.

En el mediocampo, todavía no trascendieron nombres concretos. Lo que sí está definido es que River no ejecutará la opción de compra por Fausto Vera. Aunque cuenta con Aníbal Moreno y los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva, la intención es incorporar otro volante central para ampliar las alternativas.

Por último, el Millonario pretende sumar competencia en el puesto de centrodelantero. Actualmente, la posición cuenta con Lucas Beltrán, Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré, aunque el colombiano podría marcharse en enero ante la falta de minutos.

En ese escenario, Alex Arce, delantero paraguayo de Independiente Rivadavia y uno de los goleadores del fútbol argentino, aparece como una alternativa que interesa por sus características.

De esta manera, River comienza a delinear un mercado de pases con varios objetivos y la intención de recuperar protagonismo en 2027. Mientras tanto, el nombre de otro campeón del mundo ya genera expectativa en Núñez, aunque su futuro todavía está abierto.