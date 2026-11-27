El piloto argentino completó 29 vueltas en el circuito de Lusail y continuó trabajando en la puesta a punto de su monoplaza. La sesión tuvo dos interrupciones con bandera roja y su compañero Pierre Gasly protagonizó un despiste.

Hoy 15:27

Franco Colapinto cerró la primera jornada del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 con un 15° puesto en la segunda práctica libre. El piloto argentino continuó con los trabajos de puesta a punto de su Alpine A526 en el circuito de Lusail, donde completó 29 vueltas y registró un tiempo de 1m25s733 en su mejor intento.

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La sesión nocturna, correspondiente a la penúltima fecha del campeonato mundial 2026, tuvo dos interrupciones con bandera roja que condicionaron el desarrollo de los entrenamientos. En ese contexto, el argentino no consiguió aprovechar completamente los neumáticos blandos y terminó estableciendo su mejor registro con el compuesto medio.

Un despiste de Gasly complicó la actividad de Alpine

Uno de los momentos destacados de la tanda fue el despiste de Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine. El francés perdió estabilidad después de excederse de los límites de la pista y terminó atrapado en la cama de leca, lo que obligó a detener momentáneamente la actividad.

Esta situación también condicionó el trabajo del equipo, que buscaba recopilar información sobre el comportamiento de los monoplazas en diferentes configuraciones.

Colapinto había intentado mejorar sus registros con los neumáticos blandos, pero no pudo completar una vuelta limpia debido al tráfico en pista y las interrupciones.

Colapinto prepara la clasificación en Qatar

Durante las dos primeras prácticas, el argentino se concentró en evaluar el rendimiento del Alpine y encontrar una configuración que le permita ser competitivo durante el resto del fin de semana.

El trabajo continuará este sábado con la última sesión de entrenamientos, que será determinante para realizar los ajustes finales antes de la clasificación.

El objetivo del equipo será encontrar una puesta a punto más eficiente para que Colapinto pueda mejorar sus tiempos y conseguir una buena posición de largada para la carrera del domingo.

El piloto argentino llega a Qatar después de su destacado sexto puesto en Las Vegas, resultado que le permitió recuperar protagonismo y sumar puntos importantes para Alpine en el campeonato.