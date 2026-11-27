El encuentro permitió destacar el legado del impulsor del Plan de Creación de Nuevas Universidades, que dio origen a la Universidad Nacional de Santiago del Estero. También dialogaron sobre el rol de la educación pública universitaria en el desarrollo de la provincia y la región.

Hoy 14:53

El gobernador Elías Suárez recibió en Casa de Gobierno la visita protocolar del reconocido médico, investigador y académico Alberto Taquini, figura central en la historia de la educación superior argentina y artífice intelectual de la creación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

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Durante la audiencia, el titular del Poder Ejecutivo estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, y el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, con quienes dialogó sobre el rol estratégico de la educación pública universitaria en el desarrollo científico, productivo y social de la provincia y de todo el Norte Argentino.

El encuentro puso en valor el legado histórico del denominado “Plan de Creación de Nuevas Universidades” -conocido también como Plan Taquini- impulsado a fines de la década de 1.960 con el propósito de descentralizar los grandes centros académicos del país y garantizar el acceso a la formación superior en el interior argentino.

Fruto de aquella visión federal, el 10 de mayo de 1973 se sancionó la Ley Nacional N° 20.364, mediante la cual se creó oficialmente la Universidad Nacional de Santiago del Estero, consolidando una institución fundamental para la formación de profesionales santiagueños y el arraigo juvenil en el territorio.

En ese marco, las autoridades destacaron la vigencia del pensamiento de Taquini y ratificaron el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre el Gobierno de la provincia y la comunidad universitaria, entendiendo a la educación superior, la ciencia y la innovación como pilares indispensables para el crecimiento sostenido de Santiago del Estero.