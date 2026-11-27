La entrenadora personal recordó cómo fue su primer encuentro con el conductor y contó cómo el destino volvió a cruzar sus caminos casi dos décadas después.

Hoy 15:26

La historia de Ágata Lescano y Marcelo Tinelli comenzó mucho antes de que se hiciera pública su relación. Aunque llevan poco más de un mes como pareja, la entrenadora personal contó que conoció al conductor hace aproximadamente 17 años, durante una cena en la que, según ella, “no pasó nada”.

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En el programa de streaming Dale Match, que conduce Tinelli, Lescano recordó ese primer cruce y explicó que, a lo largo de los años, volvieron a encontrarse de manera ocasional, incluso en algún verano en Uruguay o en eventos, pero sin que surgiera un vínculo amoroso.

Durante la charla, la deportista hizo referencia al “hilo rojo” que ambos mencionaron en redes sociales para describir su historia. “El hilo rojo viene hace como 17 años”, afirmó Lescano, aunque evitó dar detalles sobre el lugar exacto de aquel primer encuentro.

“Cena, cena. Tuvimos una… nada, charla. Ahí nos conocimos. No pasó nada”, resumió entre risas.

La entrenadora relató que el acercamiento definitivo se dio gracias a una amiga, quien la invitó a tomar un café y le prometió llevarla a un lugar especial. Tinelli estaba en una mesa cercana y, según Lescano, fue él quien dio el paso clave: “Mi amiga dijo: ‘Vení, yo te traigo el mejor. ¿Quién te espera con un café tan rico?’. Y Marce estaba en la mesa de al lado”.

El conductor no dudó en sumarse al juego y le propuso: “Ah, ¿te traen el café más rico? Yo te puedo dar un café mejor”. “Y ahí, ahí me conquistó”, reconoció Lescano entre risas.

En otra entrevista, la campeona de bikini fitness contó que al principio fue cautelosa, hasta que Tinelli le planteó una definición directa: “Mirá, vamos a jugar el partido, sacamos todos los jugadores de la cancha”.