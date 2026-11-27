El fisicoculturista tenía 46 años, era padre de tres hijos y estaba al frente del gimnasio Body Building Santiago. Habría sufrido una descompensación.

Hoy 15:34

El deporte santiagueño atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Ricardo Francisco Rodríguez, reconocido fisicoculturista de 46 años y profesor de un tradicional gimnasio de la ciudad Capital.

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Según trascendió, el deportista habría sufrido una descompensación durante la jornada del jueves, lo que derivó en su inesperado fallecimiento.

Conocido cariñosamente como «Ricky» o «Profe Riky», Rodríguez era uno de los referentes del culturismo en la provincia. Estaba al frente del gimnasio Body Building Santiago, ubicado sobre calle Suárez, donde formó a numerosos aficionados y competidores.

Una trayectoria llena de títulos

A lo largo de su carrera deportiva, Rodríguez consiguió importantes reconocimientos en competencias nacionales bajo la órbita de NABBA Argentina.

Entre sus principales logros se destacan los títulos de Campeón Argentino Master y Overall Master, Campeón Argentino Clase 2 y Overall, y Campeón Argentino Clásico «Campeón de Campeones». Su trayectoria también le permitió representar al país en competencias sudamericanas.

Su partida genera aún más conmoción porque se encontraba activo y proyectaba nuevos desafíos deportivos. Apenas una semana antes había compartido en sus redes sociales una publicación en la que anunciaba su regreso a los entrenamientos con la mirada puesta en las competencias de 2027.

«Volvemos de nuevo, gracias a todos, con vista a nuevos desafíos 2027... A preparar la máquina que el 2027 vamos a donde sea», había escrito.

Tras conocerse la noticia, su entrenador y numerosos alumnos, colegas y compañeros de entrenamiento compartieron mensajes de despedida en las redes sociales.

Uno de sus allegados lo recordó como «más que un alumno, un amigo que la vida me regaló», mientras que otros destacaron su generosidad, su energía y su pasión por el entrenamiento.

La muerte de Ricardo Rodríguez deja un profundo vacío en el ambiente del culturismo santiagueño, donde será recordado por sus logros deportivos, su dedicación y su trabajo en la formación de nuevos atletas.