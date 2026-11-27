Un accidente en la Ruta Nacional 38, cerca del Puesto Caminero de Santa Cruz, involucra un remís de Catedral y un camión de YPF, dejando un herido y daños materiales severos.

Hoy 15:46

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en la Ruta Nacional 38, en las cercanías del Puesto Caminero de Santa Cruz, donde un remís de la capital catamarqueña colisionó con un camión de YPF. Este siniestro, que ocurrió en horas de la tarde, ha dejado importantes daños materiales en el vehículo menor, un remís de la firma Catedral, identificado como el interno 066.

Según las versiones preliminares recogidas en el lugar, el choque se produjo cuando el remís intentó realizar una maniobra de giro en "U", aunque la mecánica exacta del accidente aún está sujeta a investigaciones. Efectivos policiales y personal del SAME acudieron inmediatamente al sitio del incidente para evaluar la situación y brindar asistencia.

Imágenes de la escena revelan la magnitud de los daños en el remís, que presenta un desperfecto significativo en su parte frontal, lo que indica la fuerza del impacto. Afortunadamente, se reportó que solo una persona resultó herida y fue trasladada en ambulancia a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Las autoridades locales han instado a los conductores a circular con precaución en la ruta, especialmente en la zona del accidente, donde la visibilidad puede verse afectada y las condiciones del tráfico podrían ser peligrosas. Se espera que las pericias técnicas determinen con mayor precisión las circunstancias que llevaron al siniestro.

El accidente ha generado una considerable congestión vehicular en la Ruta Nacional 38, lo que ha llevado a las autoridades a implementar desvíos temporales mientras se llevan a cabo las investigaciones. Los agentes del orden están trabajando para restablecer el flujo normal de tráfico lo antes posible, pero se recomienda a los viajeros que eviten la zona si es posible.

Este tipo de incidentes viales resalta la importancia de la seguridad en las carreteras y la necesidad de que los conductores mantengan la atención al volante. Las recomendaciones de los expertos en seguridad vial son claras: es fundamental evitar maniobras arriesgadas y respetar las señales de tránsito para prevenir accidentes que puedan tener consecuencias trágicas.