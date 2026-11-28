La Policía de Investigaciones de Ceres realizó allanamientos tras un ataque a jóvenes con armas, resultando en la recuperación de pruebas y la intervención de fiscales especializados.

Hoy 04:20

El martes 24 de noviembre, en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Ceres, ubicado en el departamento San Cristóbal, se produjo un grave incidente en el que tres adolescentes amenazaron y agredieron a dos jóvenes. Durante el ataque, uno de los agresores disparó un arma que hirió a una de las víctimas en el brazo, mientras que la otra sufrió golpes con un objeto contundente. Tras este violento episodio, la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Ceres para recibir atención médica.

A raíz de la denuncia presentada por la víctima, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, tomó acción inmediata al ordenar a la Policía de Investigaciones (PDI) del Distrito Ceres que iniciara las indagaciones pertinentes. Los investigadores revisaron las cámaras de videovigilancia de la zona y realizaron entrevistas a testigos, acumulando pruebas que resultarían cruciales para el desarrollo del caso.

Con la información recolectada, se solicitaron dos órdenes de allanamiento, las cuales fueron autorizadas por la jueza Cecilia Álamo. Dada la implicación de menores en los hechos, la causa cuenta con la intervención de la fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa) de Rafaela, Carina Gervaldo, quien supervisa el caso en conjunto con el MPA.

Los allanamientos se llevaron a cabo en dos viviendas situadas cerca de las calles French y Berutti. Durante estos operativos, los agentes de la PDI lograron secuestrar diversos elementos que podrían ser relevantes para la investigación, incluyendo seis gorras, tres camisetas deportivas, un pantalón corto, un teléfono celular, un arma de aire comprimido y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que carecía de las cachas laterales.

Los procedimientos contaron con la colaboración de efectivos de la PDI de Sunchales y Tostado, así como de oficiales de los Grupos de Operaciones Tácticas (GOT) de las Unidades Regionales XII y XIII de la Policía de Santa Fe. Esta colaboración interdepartamental es fundamental para abordar situaciones de violencia juvenil de manera efectiva.

Una vez finalizados los allanamientos, los resultados fueron comunicados a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), la cual a su vez informó a los fiscales Emiliano Odriozola y Carina Gervaldo. Ambos fiscales del MPA decidieron que los dos adolescentes, a pesar de su involucramiento en los hechos, fueran notificados de la causa y continuaran vinculados a la investigación en libertad. Actualmente, la calificación legal provisional de los hechos incluye amenazas calificadas, abuso de armas y lesiones dolosas.