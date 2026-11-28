En Chaco, un periodista ha sido detenido e imputado por el atropello y asesinato de un policía durante un control de tránsito en Juan José Castelli.

Hoy 03:34

En la localidad de Juan José Castelli, Chaco, un periodista ha sido detenido e imputado por el atropello y asesinato de un policía identificado como Juan José Sandoval. El hecho ocurrió durante un operativo de tránsito, donde el periodista Romildo Lavia Rachz, al volante de una camioneta Toyota Hilux SRV blanca, impactó a Sandoval, quien se encontraba realizando su trabajo junto a un compañero. Tras el choque, el conductor se dio a la fuga, lo que desencadenó una serie de eventos que lo llevaron a ser acusado formalmente.

En primera instancia, un segundo sospechoso, un hombre de 33 años conocido como H.J.L., fue demorado. Este individuo viajaba en una Volkswagen Amarok blanca y dio positivo en el test de alcoholemia. Fernando Romero, jefe de la Policía de Chaco, confirmó que el periodista había testificado en la madrugada sobre el incidente y que, de acuerdo con su declaración, había descrito una camioneta Amarok blanca como responsable del atropello, lo que llevó a la detención de H.J.L. según reportó Noticiero9.

Romero también detalló que el fiscal de Investigación Penal N° 2 de Castelli, Gerónimo Roggero, recibió múltiples declaraciones entre el domingo y el martes, lo que permitió incluir a Lavia Rachz como sospechoso. Los testimonios indicaron que el periodista había sido visto estacionado en la banquina de la ruta provincial 9, cerca de un frigorífico y a unos 25 kilómetros del lugar del accidente. Esta información fue crucial para avanzar en la investigación.

El fiscal Roggero ordenó el secuestro preventivo de la Toyota Hilux blanca que conducía Lavia Rachz. Esta acción se tomó tras la recolección de testimonios y el análisis de pruebas que surgieron en el curso de la investigación. Posteriormente, el Gabinete Científico del Poder Judicial llevó a cabo una pericia en el vehículo en la residencia del sospechoso, lo que permitió obtener resultados preliminares.

Según declaraciones de Romero a N9, se encontraron restos de un cono de tránsito en la camioneta y material compatible con el uniforme azul que usaba el sargento Sandoval en el momento del atropello. Estos hallazgos refuerzan la vinculación del periodista con el hecho delictivo.

Finalmente, Lavia Rachz fue acusado formalmente este jueves por el delito de homicidio culposo agravado por la fuga durante una audiencia de imputación. Además, la Justicia decidió la excarcelación del primer sospechoso que había sido demorado, lo que añade una capa adicional de complejidad al caso.