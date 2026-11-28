La justicia de Jujuy evalúa la solicitud de detención del exgerente del Banco Santander, Marcelo Alani, tras la presentación de nuevas pruebas en un caso de estafas relacionadas con créditos prendarios.

Hoy 02:18

La justicia jujeña se encuentra actualmente evaluando la solicitud de detención de Marcelo Alani Cedric, exgerente del Banco Santander, tras la incorporación de nuevos elementos probatorios en un caso de estafas que involucra créditos prendarios. Este avance en la investigación se produce a más de 17 meses de que los hechos fraudulentos fueran denunciados inicialmente, gracias a un esfuerzo de investigación periodística realizado por El Tribuno de Jujuy.

Recientemente, se han presentado nuevos documentos que revelan el modo de operación del fraude, lo que ha llevado a la entidad bancaria a despedir a Alani en julio del año pasado. Este despido se produjo tras la detección de irregularidades en su cuenta, que ascendían a más de 15 millones de pesos y más de 31 mil dólares, cifras que resultan incompatibles con su perfil laboral.

Como gerente de la Sucursal N° 150 de Jujuy, Alani era responsable de la gestión crediticia y comercial, así como de la supervisión de garantías y la administración del personal. Sin embargo, la entidad bancaria, tras realizar una auditoría exhaustiva, encontró movimientos inusuales en su cuenta sueldo, así como la participación en un esquema informal conocido como "El Banquito", que facilitó el otorgamiento de créditos prendarios.

Más de 40 personas han denunciado haber sido víctimas de estafas relacionadas con estos créditos, que superan los 1.200 millones de pesos. Los abogados Fernando Bóveda y Franco Vera han formalizado el pedido de detención de Alani, solicitando que sea imputado por delitos de falsificación y uso de documentos falsos, así como por organización destinada a cometer delitos.

Los nuevos elementos probatorios que han sido incorporados permiten a los investigadores obtener una visión más clara del mecanismo de estafa y podrían llevar al cierre de un expediente que ha permanecido abierto durante más de 17 meses sin que se haya producido ninguna detención.

La investigación ha revelado que un grupo de falsos gestores, en el que se incluye a un individuo identificado como Pablo Alejandro Martínez, abordaban a personas en situación de vulnerabilidad económica en San Salvador de Jujuy, ofreciéndoles créditos a cambio de firmar documentos bajo falsos pretextos. Estas víctimas, sin conocer el verdadero contenido de los formularios, quedaban registradas como titulares de vehículos que nunca recibieron, enfrentando deudas impagables.

Además, se ha descubierto que la práctica del "pozo común" que Alani permitía en la sucursal operaba de manera abierta durante el horario laboral, lo que demuestra una falta de control y supervisión en el otorgamiento de créditos. Este esquema ha contribuido a un doble perjuicio: las víctimas enfrentan ejecuciones judiciales, mientras que los vehículos en cuestión son revendidos con documentación adulterada, poniendo en riesgo a los nuevos compradores.