Un joven de 24 años fue trasladado al Hospital Regional. El accidente ocurrió durante la mañana de este sábado, en inmediaciones de avenida Roca Norte.

Hoy 11:16

Un joven motociclista de 24 años resultó herido tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil durante la mañana de este sábado.

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El siniestro se registró alrededor de las 9 horas sobre avenida Núñez del Prado, casi avenida Roca Norte, a la altura de una estación de servicio YPF.

Según fuentes policiales, un automóvil Volkswagen Up, conducido por un hombre de 36 años, domiciliado en el barrio Aeropuerto, circulaba de norte a sur acompañado por un joven de 18 años.

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En el mismo sentido se desplazaba una motocicleta Honda CG Titán de 150 cilindradas, al mando de un joven de 24 años, residente en el barrio 8 de Abril, cuando, por motivos que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó lesionado y debió ser asistido por personal de emergencias, que posteriormente lo trasladó al Hospital Regional.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 2, dependiente de la Departamental N.º 1 Norte.

El fiscal interviniente, Dr. Diego Cortés, dispuso la intervención de Criminalística, Automotores y Seguridad Vial, además del correspondiente examen médico.