El hombre era buscado por una causa de violencia de género iniciada tras la denuncia de una mujer de 33 años. El procedimiento se realizó en la localidad del departamento Figueroa.

Hoy 22:58

Un hombre de 32 años que tenía un pedido de captura vigente fue detenido durante la tarde de este sábado en la localidad de La Invernada Norte, departamento Figueroa, acusado de protagonizar distintos episodios de violencia y amenazas contra su expareja, de 33 años.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Búsqueda y Captura de Prófugos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, quienes desplegaron un operativo que incluyó tres allanamientos simultáneos en inmuebles vinculados a familiares del acusado.

La investigación se había iniciado el pasado 18 de noviembre, cuando la mujer se presentó en la Comisaría Comunitaria N.º 12 de la Mujer y la Familia, dependiente de la Departamental de Seguridad Ciudadana N.º 5 de La Banda, para denunciar a su expareja, con quien tiene una hija en común.

Según el relato de la denunciante, el hombre había permanecido en su vivienda luego de que ella aceptara recibirlo para que pudiera realizar un viaje y, posteriormente, compartir algunos días con la hija que tienen en común. Sin embargo, durante ese período la situación habría derivado en distintos episodios de control, amenazas, agresiones físicas y coacción dentro del domicilio.

La mujer también denunció un tenso episodio ocurrido en la vía pública, donde habría tenido que buscar ayuda ante la conducta del acusado. Además, hizo referencia a situaciones anteriores que se remontarían a 2021 y a presuntas maniobras de vigilancia digital sobre su teléfono celular sin su consentimiento.

A partir de la denuncia, y con intervención de la Fiscalía de turno, se dispusieron medidas judiciales de allanamiento y detención en el marco de una causa por lesiones leves calificadas y amenazas.

Finalmente, durante la tarde de este sábado, los efectivos concretaron los procedimientos en La Invernada Norte. Alrededor de las 16:30, lograron localizar y detener al sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia para responder por los hechos que se investigan.