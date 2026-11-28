Seis equipos tienen asegurada su participación en el máximo certamen continental y otros seis se encuentran en zona de clasificación a la Sudamericana. El Torneo Clausura será determinante para definir las plazas restantes.

Hoy 23:18

La derrota de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026 repercutió directamente en la distribución de los cupos del fútbol argentino para las competencias internacionales de la próxima temporada.

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El Pincha perdió la posibilidad de clasificarse a la próxima Libertadores como campeón defensor y, de esta manera, tampoco liberó una plaza adicional para la Copa Sudamericana.

Hasta el momento, seis equipos argentinos tienen asegurada su participación en la Libertadores 2027, mientras que otros seis se encuentran en zona de clasificación a la Sudamericana. Sin embargo, la definición del Torneo Clausura todavía puede modificar el panorama.

Los equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores 2027

Boca Juniors (fase de grupos).

Belgrano (fase de grupos).

Rosario Central (fase de grupos).

Argentinos Juniors (fase de grupos).

Platense (fase de grupos).

Independiente Rivadavia (fase previa).

La plaza restante le corresponderá al campeón del Torneo Clausura 2026. Si el título queda en manos de un equipo que ya tiene asegurada su participación, se liberará un cupo mediante la tabla anual.

Los equipos en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027

Gimnasia de La Plata.

Vélez Sarsfield.

River Plate.

Instituto de Córdoba.

Lanús.

Estudiantes de La Plata.

Qué necesitan Barracas Central e Independiente para clasificar

La derrota de Estudiantes complicó las aspiraciones de Barracas Central, que ahora depende de que un equipo ubicado por encima suyo en la tabla anual conquiste el Clausura.

Por su parte, Independiente está obligado a consagrarse campeón del torneo local para regresar a las competencias internacionales.

Ambos equipos se encuentran en los cuartos de final del Clausura, cuya resolución terminará de definir el reparto de las plazas argentinas para los certámenes continentales de 2027.