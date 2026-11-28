El procedimiento se realizó en la zona sur de la ciudad Capital, luego de que la propietaria de un local denunciara que habían violentado los candados para ingresar y llevarse mercadería y dinero.

28/11/2026

Un joven de 22 años fue aprehendido durante la mañana de este sábado, acusado de haber participado en el robo a un comercio del barrio Almirante Brown, en la zona sur de la ciudad Capital. Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron parte de los elementos denunciados como sustraídos.

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El hecho fue descubierto minutos antes de las 8, cuando la propietaria del establecimiento, una mujer de 34 años, llegó al local para comenzar su jornada laboral y advirtió que desconocidos habían violentado los candados de seguridad para ingresar y cometer el ilícito.

Al revisar el interior del comercio, la damnificada constató el faltante de una balanza, un parlante marca Mixor, globos, bolsas navideñas y 34.000 pesos en efectivo. Ante esta situación, se dirigió a la dependencia policial y radicó la correspondiente denuncia.

A partir de lo sucedido, la Fiscalía interviniente dispuso la participación de la Brigada para analizar las cámaras de seguridad de la zona, mientras efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 7 desplegaban recorridos preventivos para localizar al responsable.

La búsqueda tuvo resultados alrededor de las 11, cuando los uniformados divisaron a un joven de 22 años, domiciliado en el barrio Islas Malvinas Ampliación, que trasladaba distintos elementos cuya procedencia no pudo justificar.

Ante las irregularidades, fue demorado y trasladado a la dependencia policial. Allí, los efectivos verificaron que llevaba una balanza y un parlante marca Mixor, objetos que coincidían con parte de los bienes denunciados como robados horas antes.

Los elementos fueron secuestrados de manera preventiva para su posterior restitución a la propietaria. Tras ser informada de lo ocurrido, la Fiscalía dispuso la aprehensión del joven, quien quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, continúan las averiguaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer el destino del resto de los bienes sustraídos.