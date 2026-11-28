El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Independiente de Fernández. Entre los detenidos hay un hombre de 32 años y dos adolescentes de 17, señalados por agredir en dos oportunidades a un joven de 25 años.

Hoy 23:03

Tres personas pertenecientes a un mismo grupo familiar fueron detenidas durante el mediodía de este sábado, acusadas de protagonizar distintos episodios de violencia contra un comerciante de 25 años en la ciudad de Fernández. El procedimiento se concretó luego de una investigación policial y por orden de la Justicia.

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De acuerdo con la denuncia, el conflicto salió a la luz el pasado lunes, cuando el damnificado, domiciliado en el barrio Canalito, se presentó ante las autoridades para denunciar reiteradas agresiones y amenazas por parte de integrantes de una familia con la que mantenía diferencias de vieja data.

Según relató, uno de los primeros episodios ocurrió en la intersección de las calles Libertad y Jesús Fernández, donde fue interceptado por los acusados, quienes lo amenazaron y le arrojaron elementos contundentes, entre ellos ladrillos. Como consecuencia del ataque, sufrió lesiones en ambas manos.

Sin embargo, la situación no terminó allí. Poco después, los mismos sujetos se habrían presentado en el local comercial de la víctima, donde nuevamente lo agredieron, esta vez con golpes en el rostro, para luego retirarse antes de la llegada de la Policía.

A partir de las denuncias, la Fiscalía de turno dispuso la intervención de la División Robo y Hurto, que llevó adelante distintas tareas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios. La recolección de elementos probatorios permitió avanzar con las medidas judiciales correspondientes en una causa por lesiones leves y amenazas.

Finalmente, durante el mediodía de este sábado, efectivos policiales se presentaron en una vivienda del barrio Independiente, donde concretaron la detención de los tres sospechosos. Se trata de un hombre de 32 años y dos adolescentes de 17 años, todos domiciliados en el inmueble allanado.

Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria N.º 35, donde quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente mientras continúan las actuaciones judiciales.