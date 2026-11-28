Los comisarios de la FIA penalizaron a Rafael Camara con tres puestos por obstaculizar a Gabriel Bortoleto durante la clasificación.

Hoy 23:25

La grilla de partida del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 sufrió modificaciones tras la clasificación de este sábado, en la que George Russell consiguió la pole position. Los comisarios deportivos sancionaron a Rafael Camara, aunque la resolución no afectó la posición de largada de Franco Colapinto.

El piloto brasileño, que había terminado 15° en la clasificación, recibió una penalización de tres puestos por obstaculizar a su compatriota Gabriel Bortoleto durante la Q2, por lo que partirá desde el 18° lugar.

Como consecuencia de esta determinación, Nico Hulkenberg avanzó al 15° puesto, Carlos Sainz al 16° y Alex Albon al 17°.

El incidente se produjo en la curva 16 del circuito de Lusail, cuando Camara regresaba a boxes por la línea de carrera y Bortoleto transitaba el sector en una vuelta rápida.

Según el documento 36 de la FIA, los comisarios analizaron la telemetría, las comunicaciones radiales y las imágenes de ambos monoplazas, además de escuchar a los pilotos involucrados, antes de aplicar la sanción.

Desde qué posición largará Franco Colapinto en Qatar

El argentino mantendrá el 14° puesto y compartirá la séptima fila de la grilla con Gabriel Bortoleto, quien lo superó por apenas cinco milésimas durante la Q2.

Colapinto registró un tiempo de 1m23s659, mientras que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, partirá desde la 12ª posición.

En los primeros lugares, Mercedes ocupará la primera fila con George Russell y Kimi Antonelli, seguidos por los dos McLaren y los dos Red Bull.

Por otra parte, el mexicano Sergio Pérez también deberá cumplir una penalización de cinco posiciones por el incidente que protagonizó con Camara en Las Vegas. Sin embargo, mantendrá el 22° y último lugar de la grilla.

A qué hora corre Franco Colapinto en Qatar

El Gran Premio de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 13 horas de Argentina, con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium.