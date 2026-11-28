Tras la derrota ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, el entrenador uruguayo lamentó el resultado, destacó la entrega de sus jugadores y abrió un interrogante sobre su futuro en el Pincha.

Hoy 22:00

La derrota de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026 dejó una profunda desazón en el conjunto platense. Tras el encuentro disputado en el estadio Centenario de Montevideo, Alexander Medina analizó lo sucedido y puso en duda su continuidad al frente del equipo.

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El entrenador uruguayo agradeció el acompañamiento de los miles de hinchas que viajaron a Uruguay y destacó el compromiso de sus dirigidos, quienes buscaron revertir el marcador hasta los últimos minutos.

En su análisis del encuentro, el Cacique consideró que Estudiantes estuvo a la altura de las circunstancias ante uno de los equipos más importantes del continente, en una final equilibrada desde lo táctico y con pocas oportunidades de gol.

Medina reconoció la frustración que significó quedarse a las puertas de la quinta corona continental y lamentó que una desatención defensiva terminara condicionando el resultado.

“Hoy el fútbol nos dio la espalda desde el resultado”, expresó el entrenador, quien también manifestó su deseo de volver a competir en instancias decisivas a nivel internacional.

Medina puso en duda su continuidad en Estudiantes

Más allá de la derrota, las declaraciones que mayor repercusión generaron estuvieron relacionadas con el futuro del director técnico, cuyo contrato con la institución finaliza en diciembre.

“Veremos cómo seguimos con el club, cómo sigo para adelante”, manifestó Medina, quien agradeció el respaldo recibido durante sus nueve meses de gestión y lanzó una frase que encendió las alarmas: “Hoy se termina un ciclo”.

El entrenador indicó que se tomará unos días para reflexionar y dialogar con la dirigencia antes de adoptar una determinación definitiva.

De esta manera, tras conquistar la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia y llevar a Estudiantes hasta la final de la Copa Libertadores, el futuro del Cacique Medina quedó envuelto en la incertidumbre.