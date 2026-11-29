El seleccionado santiagueño venció por 47-5 a Alto Valle y finalizó tercero en la Zona 3, tras disputar la primera jornada del certamen.

Hoy 07:40

La selección de Santiago del Estero cerró la primera jornada del Seven de la República con una contundente victoria por 47-5 ante Alto Valle, resultado que le permitió asegurar su permanencia en la Zona Campeonato para el próximo año.

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En el debut, el conjunto dirigido por Duncan Forrester realizó una buena presentación, aunque terminó cayendo por 24-14 frente a Córdoba.

En su segundo compromiso, Santiago perdió por 24-5 ante Rosario, uno de los candidatos del certamen, y quedó obligado a ganar en el cierre de la jornada.

Pese a comenzar en desventaja frente a Alto Valle, el seleccionado santiagueño reaccionó y mostró toda su contundencia para quedarse con un triunfo determinante.

De esta manera, Santiago del Estero finalizó en el tercer puesto de la Zona 3 y garantizó su continuidad en la máxima categoría del Seven de la República para la próxima edición.