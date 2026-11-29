El seleccionado santiagueño venció por 47-5 a Alto Valle y finalizó tercero en la Zona 3, tras disputar la primera jornada del certamen.
La selección de Santiago del Estero cerró la primera jornada del Seven de la República con una contundente victoria por 47-5 ante Alto Valle, resultado que le permitió asegurar su permanencia en la Zona Campeonato para el próximo año.
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En el debut, el conjunto dirigido por Duncan Forrester realizó una buena presentación, aunque terminó cayendo por 24-14 frente a Córdoba.
En su segundo compromiso, Santiago perdió por 24-5 ante Rosario, uno de los candidatos del certamen, y quedó obligado a ganar en el cierre de la jornada.
Pese a comenzar en desventaja frente a Alto Valle, el seleccionado santiagueño reaccionó y mostró toda su contundencia para quedarse con un triunfo determinante.
De esta manera, Santiago del Estero finalizó en el tercer puesto de la Zona 3 y garantizó su continuidad en la máxima categoría del Seven de la República para la próxima edición.