El presidente del Pincha analizó la caída ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, pidió autocrítica y dejó un mensaje de esperanza para los hinchas.

Hoy 15:00

Tras la derrota de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras por 1-0 en la final de la Copa Libertadores 2026, Juan Sebastián Verón realizó un balance de la actuación del equipo y expresó su deseo de volver a competir por el máximo título continental.

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En diálogo con EDLP Info, el presidente del Pincha lamentó la oportunidad perdida de conquistar la quinta Libertadores de la institución y fue contundente: "No me gusta ser romántico en la derrota".

"Nosotros vivimos del triunfo y hacemos estandarte de eso", agregó la Brujita, quien había levantado el trofeo como jugador en 2009 y buscaba su primera consagración como presidente.

Pese al dolor por la caída en Montevideo, Verón destacó el camino recorrido por el equipo y remarcó la necesidad de realizar una autocrítica para afrontar los próximos desafíos.

"Hay que ser obviamente críticos, mirarnos para adentro y ver qué es lo que nos faltó para, a partir de ahí, empezar de nuevo. Vamos a volver, sin ningún tipo de dudas", aseguró.

El mandatario también agradeció el acompañamiento de los simpatizantes, especialmente de aquellos que viajaron a Uruguay sin tener entradas para presenciar la final.

"Quiero agradecerle a la gente que vino hasta acá. Mucho más a aquellos que vinieron sin entrada para acompañar en este momento importante de la historia del club", manifestó.

Estudiantes cayó por 1-0 ante Palmeiras debido al gol del paraguayo Ramón Sosa, a los siete minutos del complemento. Con este resultado, el conjunto brasileño conquistó su cuarta Copa Libertadores y extendió a ocho ediciones consecutivas la hegemonía de Brasil en el certamen.