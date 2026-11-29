El delantero argentino lanzó fuertes declaraciones tras la derrota ante Aucas y denunció la intervención de personas ajenas al cuerpo técnico. Pablo Trobbiani salió a responderle.

Hoy 15:15

Un verdadero escándalo se desató en Barcelona de Ecuador luego de la derrota ante Aucas. Darío Benedetto cuestionó el armado del equipo y apuntó contra la supuesta intervención de personas ajenas al cuerpo técnico, lo que provocó una rápida respuesta del entrenador Pablo Trobbiani.

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"Está todo a la vista, pasan cosas… Dejamos que se meta gente de afuera en el armado del equipo. Estoy grande para seguir bancándome esas cosas, es la realidad", disparó el exdelantero de Boca Juniors.

Además, el Pipa aseguró que el plantel permanece unido, aunque cuestionó la falta de una competencia interna saludable.

"Yo voy a poner la cara siempre y cuando haya una competencia sana dentro del equipo y hoy no la hay", manifestó.

La contundente respuesta de Pablo Trobbiani

El entrenador de Barcelona no tardó en responder a las declaraciones de Benedetto y negó que otras personas intervengan en la elección de los futbolistas.

"Hablaré con él, y si dijo eso está desacertado. El que arma el equipo soy yo", sostuvo el técnico argentino.

Trobbiani también hizo referencia a los códigos dentro del ambiente futbolístico y dejó una frase contundente: "Los hombres de fútbol tienen códigos y hay que estar en sintonía. El que elige el equipo soy yo, y armé el equipo pensando en ganar hoy día".

El cortocircuito entre el delantero y el entrenador se produjo en medio de un complicado presente deportivo de Barcelona, que ocupa el último puesto del Grupo A de la LigaPro de Ecuador con 53 puntos.

Por su parte, Aucas alcanzó las 60 unidades y se posicionó tercero, por detrás de Macará e Independiente del Valle, líder del campeonato.