Millie Bobby Brown deja Stranger Things

La actriz estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, se comenzó a despedir de la producción de Netflix.

Millie Bobby Brown es tendencia desde que apareció, en 2016, en Stranger Things, interpretando a Eleven, uno de los personajes más queridos de la historia. Ese papel le dio un reconocimiento mundial exitoso y los fanáticos están pendientes de su carrera desde entonces.

A la espera de la quinta y última temporada, la actriz se comenzó a despedir de la producción de Netflix. “Es como el último año de escuela. Estás listo para ir y florecer y florecer y estás agradecido por el tiempo que has tenido ahí, pero es hora de crear tu propio mensaje y vivir tu propia vida”, declaró en una entrevista reciente a WWD.

¿Qué pasará con ella?

Alejada de los flashes de Hollywood, la joven actriz lanzó su propia fragancia. “Nunca se me permitió usar fragancia cuando era más pequeña. Así que tengo 19 años, finalmente comencé a descubrir quién soy, lentamente, y la fragancia se siente muy femenina. Simplemente se siente como el siguiente paso”, declaró.

Millie Bobby Brown

En 2019 había lanzando su propia marca de belleza limpia enfocada en la Generación Z, Florence by Mills Beauty. La introducción de la fragancia, Wildly Me, marca la próxima etapa de expansión de Florence by Mills. El producto se lanzará con una lista de espera el 14 de agosto y estará disponible oficialmente en el sitio web de la marca el 22 de agosto.

Además, en septiembre de este año lanzará su primer libro, “Nineteen Steps”. No será el típico libro de memorias de una celebridad, sino más bien la narración de la historia familiar de Brown, ambientada en la década de 1940 en Bethnal Green, Londres.