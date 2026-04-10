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El sol brilla en Añatuya: se espera un viernes 10 de abril con temperaturas agradables

Los habitantes de Añatuya, Santiago del Estero, experimentan un clima soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días sugiere un leve aumento en las temperaturas.

Hoy 08:30

Hoy, en Añatuya, el clima se presenta soleado y agradable, con una temperatura actual de 13.7 °C y una sensación térmica de 13.1 °C. La humedad se mantiene en un 89%, lo que contribuye a la frescura de la mañana.

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El viento sopla a 10.4 km/h desde el este-noreste, lo que ayuda a que la jornada se sienta más fresca a primera hora del día. Los añatuyenses pueden disfrutar de este clima primaveral, ideal para actividades al aire libre.

Para hoy, se espera que la temperatura alcance una máxima de 26.2 °C, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Es el momento perfecto para salir a pasear y aprovechar el buen tiempo.

De cara al fin de semana, el pronóstico indica un cambio parcial en las condiciones climáticas. Para mañana, sábado 11 de abril, se anticipa un día parcialmente nublado, con mínimas de 17.6 °C y máximas de 27.1 °C.

Finalmente, el domingo 12 de abril, los añatuyenses podrán disfrutar de otro día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 15.2 °C y 29.3 °C. Así que, ¡a disfrutar del buen clima!

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