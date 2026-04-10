"El presidente reconoció que los últimos meses fueron duros: empiezan a confesarse cosas visibles"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:31

El licenciado Osvaldo Granados analizó la situación económica actual y sostuvo que comienzan a aparecer señales más claras sobre las dificultades que atraviesa el país. “La realidad gana espacio, empiezan a aparecer confesiones de cosas visibles. El Presidente ahora reconoció que los últimos meses fueron duros y pidió paciencia”, expresó en su columna de este viernes en Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese sentido, señaló que algunos sectores productivos están particularmente afectados. “El sector de la industria y el textil son los que peor la están pasando, por la importación y un tipo de cambio que los deja muy golpeados”, indicó.

Granados también se refirió a las recientes decisiones en materia monetaria y financiera. Explicó que, si bien el Banco Central realizó una compra récord de dólares, esos pesos no se volcaron al mercado. “Se fabricaban pesos, pero luego el Tesoro los absorbía para pagar deuda, por lo que nunca estaban en la calle”, detalló.

Según el analista, ahora habría un cambio de enfoque. “Hoy pidieron que se deje de pagar deuda y se postergue, porque el primer objetivo es bajar la tasa de interés”, afirmó. En ese marco, advirtió que el sistema financiero se mostró muy cauteloso en los últimos meses: “Los bancos estuvieron duros para dar créditos y ahora están tratando de limpiar la mora, que llegó al 10% en las familias”.

En cuanto a las perspectivas, Granados anticipó que la inflación podría no desacelerarse tanto como se espera, en un contexto donde comenzaría a circular más dinero. “Va a haber más plata en la calle y el dinero será un poco más barato en los bancos”, señaló.

Por último, mencionó anuncios vinculados a la obra pública y la infraestructura, como la reactivación de concesiones viales. “La construcción hay que levantarla, y de los 9 mil kilómetros en proceso se sumarán 12 mil más”, concluyó.