Qué pasó con Duki y Emilia Mernes: ¿separados o una nueva colaboración?

Los fanáticos solo esperan que esta situación sea parte de una estrategia conjunta para presentar un nuevo tema para romperla en conjunto.

En los últimos días, las redes sociales estuvieron pendientes de la relación entre Duki y Emilia Mernes, a partir de una serie de enigmáticos tuits. Todo comenzó cuando el trapero compartió un enigmático tuit que decía: “Quizá el cara tatuada no era lo que te esperabas, pero igual quería volver cada vez que me dejabas”. Publicación que desconcertó a sus seguidores provocando comentarios y conjeturas. Luego, Emilia en su cuenta del pajarito publicó: “No me hubieras hecho daño si me quisieras”. Esta respuesta intensificó aún más las conjeturas sobre la relación entre ambos artistas, ya que los seguidores trataron de descifrar si se trataba de una simple letra de canción o si había algo más profundo detrás de las palabras. Los fanáticos solo esperan que esta situación sea parte de una estrategia conjunta para presentar un nuevo tema para romperla en conjunto. Por el momento no hay información concreta al respecto.