Trump amenazó con imponer peajes en el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos advirtió que podría aplicar tarifas al tránsito marítimo una vez finalizado el actual período de tregua. La advertencia llega en medio de nuevas tensiones en Medio Oriente y negociaciones diplomáticas clave.

Hoy 21:52

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia hacia Irán al señalar que podría imponer peajes al tránsito de embarcaciones por el estratégico estrecho de Ormuz si las negociaciones entre ambos países no logran un acuerdo una vez concluido el actual período de alto el fuego.

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La declaración se produjo pocas horas después de que las Fuerzas Armadas iraníes anunciaran el cierre de esa vía marítima en respuesta a recientes acciones militares israelíes en la región. El estrecho de Estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo transportado por vía marítima.

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que durante los 60 días de tregua acordados entre Washington y Teherán no habrá restricciones ni cargos para la navegación comercial. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de implementar tarifas una vez finalizado ese plazo si las conversaciones diplomáticas no prosperan.

Según explicó el mandatario, Estados Unidos desempeña un papel central en la seguridad de la región y los eventuales cobros estarían destinados a compensar los costos de protección de las rutas marítimas utilizadas por los países de Medio Oriente.

La advertencia se conoce en la antesala de una nueva ronda de negociaciones que comenzará este domingo en Suiza. El encuentro, impulsado por Pakistán como mediador, buscará consolidar la tregua vigente y avanzar hacia un entendimiento más amplio entre ambas naciones.

La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff. Por parte de Irán participará el canciller Abbas Araghchi, junto a funcionarios parlamentarios y representantes de áreas económicas y energéticas.

Antes de viajar a Suiza, Vance reconoció que la situación continúa siendo delicada, aunque sostuvo que existen señales positivas de desescalada. Entre los temas centrales de la agenda figuran el programa nuclear iraní y la situación de seguridad en Líbano, donde persisten las tensiones entre Israel y Hezbollah.

Desde Teherán, en tanto, insistieron en que cualquier avance dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos por Washington en acuerdos preliminares recientes. Entre las principales demandas iraníes se encuentran el desbloqueo de activos financieros retenidos en el exterior y la normalización de las exportaciones de petróleo.

Mientras tanto, autoridades estadounidenses aseguraron que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz continúa operando con normalidad y destacaron que durante las últimas horas numerosas embarcaciones comerciales cruzaron la zona sin inconvenientes.