En vivo: Ecuador, obligado a ganarle a Curazao para soñar con la clasificación en el Mundial 2026

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El equipo de Sebastián Beccacece necesita una victoria para volver a meterse en la pelea por la clasificación tras la derrota en el debut. Enfrente estará Curazao, que intentará dejar atrás la dura goleada sufrida frente a Alemania.
Ecuador y Curazao se enfrentarán este sábado desde las 21.00 en el Kansas City Stadium, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan obligados a sumar, aunque con realidades diferentes: el conjunto sudamericano busca recuperarse tras un traspié en el debut, mientras que los caribeños intentarán dar el golpe después de una presentación muy complicada.
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