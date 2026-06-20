En vivo: Quimsa va por otra victoria ante Gimnasia para igualar la final y forzar un séptimo juego

La Fusión visitará esta noche al elenco chubutense por el sexto punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquet. El equipo de Lucas Victoriano necesita ganar para dejar la llave 3-3 y estirar la definición.
Quimsa afrontará esta noche otro partido decisivo en las finales de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, la Fusión visitará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por el sexto punto de la serie, con la obligación de conseguir un triunfo para mantenerse con vida.
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