Florence Pugh podría unirse a la segunda temporada de The Last of Us

La popular actriz Florence Pugh suena como posible adición para la siguiente temporada de la celebrada serie de TV, The Last of Us.

Florence Pugh es una figura en alza dentro de la industria cinematográfica de Hollywood con participación en distintos proyectos de mucha llegada al público masivo como es el caso del Universo Cinematográfico de Marvel donde le prestó el cuerpo a la sucesora de Black Widow y hermana de Natasha Romanoff: Yelena Belova. En ese contexto contar con la presencia de esta actriz es un plus para cualquier nuevo título.

Así parece que lo piensan los showrunners de The Last of US, Craig Mazin y Neill Druckmann, quienes según el insider MyTimeToShineHello habrían contactado a Florence Pugh antes de la huelga de actores con la intención de contar con ella para la segunda tanda de episodios de la serie basada en la franquicia de videojuegos de Sony Playstation. Ciertamente una adición que sería bienvenida al programa de TV que forma parte del catálogo de HBO Max.

¿Qué personaje podría interpretar Florence Pugh?

El informante dijo que se trata de Abby, que en el segundo videojuego de la empresa Naughty Dog tiene una relevancia tan importante como la de Ellie, en este caso, el personaje de Bella Ramsey que durante los primeros episodios de la serie de televisión se convirtió en la clave para resolver la infección que desató el apocalipsis de la sociedad tal como se la conocía. Además, es una figura que tiene mucho peso para Joel (Pedro Pascal).

“Todo está en proceso. Mira, Abby era el primer papel que queríamos abordar para la segunda temporada. Tenemos un historial bastante bueno de hacer anuncios importantes del reparto y la gente se queda pensando: ‘¿En serio?’, y muy probablemente eso continuará”, remarcó con mucha confianza Craig Mazin a la hora de hablar de este nuevo personaje que debutará en los siguientes episodios de The Last of Us.

Resta esperar un tiempo para conocer qué actriz es la seleccionada para el papel de Abby en la segunda temporada de The Last of Us. Recordemos que el show tuvo una recepción increíble entre los especialistas que le dieron un 96% de aceptación en Rotten Tomatoes mientras que las audiencias en general también celebraron el título de HBO Max con un sólido 89% de aceptación.