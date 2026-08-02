Ladrón herido en enfrentamiento con la policía en Santo Tomé

Un ladrón fue herido tras un enfrentamiento con la policía durante un intento de asalto en Santo Tomé, donde el propietario de la vivienda resistió el robo.

Hoy 04:30

Esta madrugada, un delincuente irrumpió en una vivienda ubicada en pasaje Formosa al 2000, en la zona sur de Santo Tomé, con la intención de robar. El propietario se enfrentó al ladrón, quien intentó escapar al ver llegar a la policía.

Al momento de la llegada de los oficiales, se produjo un forcejeo entre la víctima y el asaltante. Los policías dieron la orden de alto, pero el delincuente, al notar su presencia, se giró y apuntó con un arma a los agentes, lo que llevó a una persecución.

Uno de los oficiales se quedó con la víctima mientras que el otro salió a perseguir al ladrón, quien fue alcanzado en la esquina de Rivadavia y pasaje Formosa. En ese momento, el asaltante volvió a apuntar al policía, que respondió disparando y lo hirió en una pierna.

Tras el incidente, el ladrón fue neutralizado y esposado. La policía recuperó un revólver calibre 32 que el delincuente había arrojado en un pastizal cercano.

Posteriormente, una ambulancia con custodia policial trasladó al ladrón herido, identificado como A. E. D., de 33 años, primero al Samco santotomesino y luego al hospital Cullen de la capital santafesina, donde se le diagnosticó una herida de arma de fuego.

El propietario de la vivienda también fue atendido por lesiones leves y se notificó del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. El fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación ordenó que el ladrón permaneciera bajo custodia policial durante su internación.

Además, se solicitó la identificación de testigos y la revisión de cámaras de videovigilancia en la zona, así como los peritajes criminalísticos correspondientes, llevados a cabo por expertos de la Policía de Investigaciones.