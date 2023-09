Se viralizó cómo se verían los personajes de las Chicas Superpoderosas en la vida real según la IA

Esta capacidad de la IA para crear contenido visual ha sido objeto de creciente interés debido a su potencial aplicabilidad para imaginar como se verían personajes ficticios en la vida real.

La Inteligencia Artificial (IA) no solo sorprende con ChatGpt, también existen otros programas con una tecnología sin igual que nos dejan boquiabiertos con sus producciones. Una de los campos más sorprendentes de la IA es la generación de imágenes. Esta capacidad de la IA para crear contenido visual ha sido objeto de creciente interés debido a su potencial aplicabilidad para imaginar como se verían personajes ficticios en la vida real. A través de Midjourney, una conocida aplicación de IA que se utiliza para la creación de imágenes, un usuario de Tik Tok llamado @artificial_eye, recreó como sería la silueta de las Chicas Superpoderosas en carne y hueso. El resultado de Bombón, Bellota y Burbuja se viralizó de inmediato en redes sociales y las fanáticos de la serie quedaron sorprendidas por su idéntico parecido a las personajes de la serie. No solo hicieron la versión humana de las tres niñas, sino que también del Profesor Utonio, del Alcalde y el villano de la serie llamado Him, otros de los personajes principales. A lo largo de sus múltiples temporadas y adaptaciones, ha abordado temas importantes de género, poder, identidad y humor, convirtiéndose así en una de las caricaturas más aclamadas por la juventud. Las Chicas Superpoderosas se hicieron populares entre los más pequeños por su serie de animación estrenada en 1998 con seis temporadas que duraron hasta el 2005 y se trasmitían a través de Cartoon Network. A lo largo de las temporadas, los personajes principales experimentaron un desarrollo significativo. Cada una de las Chicas Superpoderosas tenía su propia personalidad y habilidades distintivas. La serie también presentó un elenco de personajes secundarios memorables y villanos icónicos que añadieron profundidad a la narrativa.