Britney Spears reveló que estuvo embarazada de Justin Timberlake y abortó

La cantante de pop estadounidense contó detalles de su vida privada y también contó que su exnovio la engañó con otra celebridad.

La cantante Britney Spears reveló que, durante su relación con Justin Timberlake, quedo embarazada, pero su expareja le dijo que “no estaba listo” para ser padre y decidió abortar. Además, contó en su nuevo libro que él la engañó con otra celebridad.

La revista estadounidense People accedió a un adelanto del libro que se llama The Woman in Me que sale a la venta la próxima semana. Pero cuenta intimidades sobre su vida y habla en profundidad de su romance con el artista que fue de 1999 al 2002.

Reveló allí que tuvo un embarazo no deseado, que para ella había sido “una sorpresa, pero no una tragedia” y que “nunca” lo habría interrumpido si podría haber decidido criarlo sola.

timberlake

Y agregó: “Justin decididamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes". En ese momento, tenía menos de 21 años y luego terminó su relación.

En ese entonces, según ella misma cuenta, creía que podía formar una familia con Timberlake, pero a diferencia de ella, “estaba muy seguro de que no quería ser padre” y se sometió a un aborto que dijo que fue de las “cosas más dolorosas” que vivió.

En cuanto a la infidelidad, aseguró que Justin estuvo con otra celebridad, pero prefirió no revelar la identidad de quién era porque ahora ella tiene familia y no quiere avergonzarla.