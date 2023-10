Tyson Fury, el campeón de los pesados, casi es noqueado por un exluchador de MMA

Los detalles de la pelea del año. El británico se enfrentó a un expeleador de UFC, que está haciendo sus primeros combates en el boxeo.

El campeón de los peso pesado, Tyson Fury, no la pasó nada bien en su combate ante Francis Ngannou, luchador camerunés de artes marciales mixtas (MMA), que se subía por primera vez a un ring de boxeo.

El británico, claro favorito para quedarse con el combate, que se llevó a cabo en Arabia Saudita, recibió un golpe brutal en el tercer round que lo hizo tambalear y lo mandó a la lona.

Desde el primer intercambio de golpes, Ngannou dejó claro que no era un simple luchador y que se había subido al ring para vencer al campeón. Nada tuvo que ver con el Mayweather-McGregor de años atrás o las recientes peleas de otros luchadores de MMA con youtubers.

El camerunés, que soñaba con ser Mike Tyson mientras trabajaba en una mina, estaba ante la oportunidad de su vida. No la quiso desaprovechar y cerca estuvo de dar el batacazo.

Ngannou dio la cara, puso en aprietos a Fury pero no pudo sumar suficientes puntos para los jueces, que en una decisión dividida le dio la victoria a Fury.

“Es un hombre muy incómodo, un buen pegador y lo respeto mucho”, dijo Fury, que calificó el combate como “probablemente uno de los más duros” que tuvo en la última década.

“Soy una bestia herida, pero no derrotada (...) Era mi primer combate de boxeo, gran experiencia. No doy ninguna excusa”, dijo Ngannou en una entrevista al lado del cuadrilátero. “Sé que me quedé corto. Voy a volver y a trabajar más duro (...) Ahora sé que puedo hacer esto”, agregó.

El cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso pesado de Fury no estaba en disputa en este combate en la capital saudita presentado como la “Battle of the Baddest”, la batalla de los más malos.

Las autoridades sauditas confían que el evento ayude a impulsar el reino del Golfo como escenario de grandes combates de boxeo.

El boxeador británico, apodado el “Gipsy King”, tendrá un combate más serio en Riad en diciembre contra el ucraniano Oleksandr Usyk, que actualmente ostenta los otros tres títulos mundiales de pesos pesados.